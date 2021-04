Crotone, Cosmi annuncia: "Simy andrà via da Crotone, ma ringrazi chi l'ha portato qui"

vedi letture

Un'altra doppietta per Nwankwo Simy, che ha trascinato alla vittoria il Crotone contro il Parma, portando a diciannove il suo bottino di reti stagionale. Serse Cosmi ha parlato così del futuro del suo attaccante ai microfoni di Sky Sport dopo il fischio finale: "Non credo che rimarrà in B, perché si merita di vivere palcoscenici come questo. È un giocatore strano, atipico, non è facile capire le sue potenzialità, se non guardando i numeri. L'anno scorso ha fatto 20 gol in B, quest'anno rischia di fare altrettanto. E riesce anche ad avere una freddezza incredibile: quando batte i rigori hai sempre la sensazione che arrivi il gol. Andrà via da Crotone per vivere una situazione migliore, ma dovrà ringraziare molto chi l'ha portato qui".

Clicca QUI per l'intervista integrale a Cosmi