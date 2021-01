tmw Spezia-Terzi, prove di rinnovo

vedi letture

Claudio Terzi e lo Spezia, lavori in corso per proseguire insieme. Contatti per il prolungamento del contratto, si va verso il rinnovo per un’altra stagione. Il difensore sempre protagonista nello scacchiere di Italiano dovrebbe proseguire il suo rapporto con le Aquile. Avanti insieme, Terzi e lo Spezia, per continuare a scrivere pagine in bianconero.