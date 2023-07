tmw Stallo tra Lazio e Torino: senza uno sforzo di Lotito, Ricci rimarrà in granata

Dopo i contatti della settimana scorsa si respira pessimismo per la buona riuscita dell'operazione che porterebbe Samuele Ricci dal Torino alla Lazio. Prima opzione per Maurizio Sarri - con Berardi - è però Lotito a non volere alzare l'offerta iniziale da 18+2 milioni di euro. Il Toro chiede sempre 20 milioni di base fissa più una parte variabile da 4-5 milioni. Per ora quindi la situazione è di stallo e senza uno sforzo importante da parte del patron biancoceleste, il regista è destinato a rimanere alla corte di Juric.

Nei giorni scorsi il ds granata Davide Vagnati aveva voluto specificare come le cifre per accaparrarsi il calciatore fossero ben altre rispetto a quelle proposte: "In questa fase di calciomercato la sua situazione è uguale a quella di tanti altri. Si tratta di un ragazzo giovane, è nel giro della nazionale ed è normale che ci sia l’attenzione di vari club. Il club non deve per forza vendere giocatori. Valutiamo la situazione insieme al presidente e all’allenatore. Facciamo le cose migliori per un Toro competitivo".