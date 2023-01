tmw Torino, c'è l'accordo col Verona per Ilic. In definizione i dettagli col giocatore

Accelerata probabilmente decisiva per l'affare Ivan Ilic da parte del Torino. Dopo giorni molto intensi, con il Marsiglia terzo incomodo a cui anche oggi pomeriggio il giocatore era pronto a dire di sì (il club francese aveva anche rilanciato sull'ingaggio), Urbano Cairo nelle ultimissime ore ha trovato la quadra col Verona raggiungendo l'accordo economico e di fatto sorpassando lo stesso Marsiglia. Con Ilic che ha dato il suo ok al trasferimento in granata, adesso si stanno definendo i dettagli tra il classe 2001 e il Torino, per una fumata bianca oramai ad un passo.