tmw Torino, tutto a posto per Vlasic. Il croato si è allenato in gruppo

Controlli ok per Nikola Vlasic, esterno del Torino che non era stato convocato per la sfida contro il Lecce a causa di uno svenimento causato da una botta alla testa nei minuti finali di Torino-Inter. Il croato si è allenato con il resto del gruppo in Filadelfia e sarà dunque a disposizione per la gara di Coppa Italia contro il Frosinone all'Olimpico di giovedì, o al massimo per quella contro Sassuolo di lunedì, sempre nello stadio di casa.

La designazione arbitrale per la gara di Coppa Italia.

Torino – Frosinone Giovedì 02/11 H. 21.00

Fourneau

Rocca – Garzelli

Iv: Gualtieri

Var: Abbattista

Avar: Di Vuolo