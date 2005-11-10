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Gasperini stima Tresoldi e lo vuole alla Roma: il giocatore apre, servono 25 milioni

Gasperini stima Tresoldi e lo vuole alla Roma: il giocatore apre, servono 25 milioni TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 08:30Serie A

Il nome di Nicolò Tresoldi brilla in quel di Roma. Il giovane centravanti del Bruges è un profilo che l'allenatore Gian Piero Gasperini stima profondamente e segue da vicino ormai da diversi mesi, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport. Il club giallorosso ha deciso di puntare con decisione sull'italo-tedesco per ricoprire il ruolo di vice-Malen, per cercare di far esprimere al massimo il potenziale del 21enne nel tempo. Artem Dovbyk invece è ai saluti, come prevedibile e ormai sempre più vicino al Genoa.

Tresoldi ha già manifestato il proprio gradimento per il trasferimento nella Capitale, convinto che il gioco espresso dalla Roma sia il trampolino ideale per compiere il definitivo salto di qualità. Il Bruges valuta il cartellino dell'attaccante circa 25 milioni di euro, ma la Roma punta a imbastire un'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Figlio d'arte (il padre Emanuele ha un passato da difensore nell'Atalanta), vorrebbe mettersi in mostra in Italia e confermare quanto di buono già fatto vedere nelle notti europee.

Cosa apprezza davvero Gasperini? La rapidità, la capacità di dialogare nello stretto con i compagni e il grande fiuto del gol del classe 2004. Dopo l'exploit nella seconda divisione tedesca con la maglia dell'Hannover, la sua crescita è proseguita nel segno della continuità in Belgio, dove ha collezionato 23 gol in 58 apparizioni complessive, di cui 3 concentrate nelle 10 presenze in Champions League contro avversari del calibro di Bayern Monaco (anch'esso sulle sue tracce), Barcellona, Arsenal e Atletico Madrid. Per età e margini di miglioramento, Tresoldi è la pista prediletta.

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