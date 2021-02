tmw Velazquez: “Il Porto ha poco da perdere a differenza della Juve. Conceicao…”

L’ex allenatore dell’Udinese Julio Velázquez si è soffermato nell’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Tuttomercatoweb.com sulla sfida di Champions League in programma questa sera fra Porto e Juventus: “Sérgio Conceição ha fatto e sta facendo un lavoro straordinario. Ha molta grinta e ha fatto del Porto un gruppo compatto che opera molto a livello di collettivo. È una squadra tosta, hanno contropiedisti importanti e a livello difensivo non mollano un centimetro per 90 minuti. Con la palla sanno perfettamente quello che devono fare. È una squadra difficile e poi la realtà è che il Porto in questa partita ha poco da perdere, mentre la Juventus deve passare il turno”.

