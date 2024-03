Ufficiale Avventura amara per l'ex Udinese Velazquez al Saragozza: annunciato l'esonero

L’avventura di Julio Velazquez, ex tecnico dell’Udinese, alla guida del Real Saragozza è terminato dopo quattro mesi (era arrivato sulla panchina a fine novembre), in cui non è riuscito a invertire la rotta ottenendo solo tre vittorie e sei pareggi in 14 gare. Il club spagnolo ha infatti annunciato l’esonero del tecnico spagnolo.

Al suo posto, con tutta probabilità anche se manca un comunicato ufficiale, in panchina dovrebbe andare Victor Fernandez fino al termine della stagione.