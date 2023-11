ufficiale L'ex Udinese Velazquez riparte da casa e firma fino a fine stagione col Real Zaragoza

Julio Velazquez riparte dal Real Zaragoza. Il tecnico ex Udinese è stato scelto dal club di seconda divisione spagnola (attualmente dodicesimo in classifica) per sostituire l'esonerato Fran Escribá. Per Velazquez, reduce da un'avventura nei Paesi Bassi alla guida del Fortuna Sittard, contratto fino a fine stagione con opzione di rinnovo.

Questo l'annuncio ufficiale: