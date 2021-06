tmw Venezia, occhi su Busio: contatti in corso per il centrocampista del Kansas City

Gianluca Busio e un possibile futuro in Serie A. Il centrocampista classe 2002 che gioca in MLS, nello Sporting Kansas City, è finito nel mirino del Venezia, club al lavoro per costruire la squadra in vista della prossima stagione. Sullo sfondo anche il Sassuolo, club al quale è stato proposto ma che, per ora, non ha formulato alcuna offerta per Busio, giocatore di chiare origini italiane (e con passaporto italiano) che ha una valutazione di mercato di circa 5 milioni di euro.