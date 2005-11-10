Ufficiale Tomasevic prolunga con il Bologna fino al 2029. E si trasferisce in prestito al Mantova

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente che il Mantova fa sapere dell’ingaggio "del calciatore Bodin Tomasevic, difensore centrale montenegrino classe 2006.

Il calciatore arriva dal Bologna a titolo temporaneo fino al 30.06.2027.

Fisico imponente (191 cm), nella scorsa stagione Bodin Tomašević ha militato nelle fila del Bologna Primavera, venendo convocato anche in prima squadra. Con la sua nazionale, ha completato tutta la trafila con il Montenegro dalle selezioni Under 15 fino all’Under 19, arrivando a ricevere nel 2025 la prima convocazione nell’Under 21".

Ha fatto eco il comunicato del Bologna, che ha annunciato anche il rinnovo del calciatore prima del prestito: "Il Bologna FC 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il difensore Bodin Tomasevic per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2029. Le prestazioni sportive del giocatore sono state contestualmente cedute al Mantova 1911 a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027".