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Tomasevic: "Sergio Ramos il mio modello. Futuro? 30 gare in B andrebbero benissimo"

Tomasevic: "Sergio Ramos il mio modello. Futuro? 30 gare in B andrebbero benissimo"
Raimondo De Magistris
Oggi alle 13:45Serie A
Raimondo De Magistris

Il difensore del Bologna Bodin Tomasevic ha rilasciato questa mattina una intervista a 'TuttoMercatoWeb.com'. Attuale pilastro della squadra Primavera, il centrale montenegrino quest'anno ha disputato 26 partite, sempre in campo quando non veniva chiamato da Vincenzo Italiano per far parte del gruppo della prima squadra.
Ma quale sarà il suo futuro dopo questa stagione? A domanda precisa, il centrale cresciuto nel Buducnost Podgorica ha risposto così: "Quello immediato è la Primavera del Bologna, vogliamo entrare nei play-off. Poi dopo parlerò con la società per capire quali sono i loro pensieri. Il prossimo anno voglio giocare, è l'età in cui bisogna giocare, fare le presenze. Mi piacerebbe disputare una stagione con una trentina di partite e anche un club di Serie B andrebbe benissimo".

Tomasevic ha le idee chiare su come e dove migliorare. "Voglio diventare un difensore completo", ha ripetuto spesso durante il botta e risposta. E per lui il prototipo del difensore completo è uno dei centrali più forti degli ultimi trent'anni: "Sergio Ramos era perfetto, ma mi piaceva molto anche Fabio Cannavaro che, pur essendo più piccoli degli altri, era sempre dominante nei duelli e nelle partite. Anche oggi però ci sono tanti difensori forti: mi piace la coppia di centrali dell'Arsenal e Marquinhos del PSG".

Pensando invece al Bologna, Tomasevic non ha dubbi su chi sia il centrale da cui può imparare di più: "Lucumì è un difensore che non lascia fiato agli avversari, un giocatore veramente speciale. Guardo soprattutto lui". Entrambi quest'estate si troveranno dinanzi a un bivio: il centrale colombiano a un anno dalla scadenza del contratto quasi certamente andrà via, Tomasevic invece dopo quest'annata in Primavera valuta una partenza in prestito per poi tornare a Bologna dalla porta principale.

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