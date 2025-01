TMW Torino, Cairo: "Lavoriamo per prendere un attaccante. Tante trattative avviate, fin troppe..."

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha analizzato ai microfoni di TMW e degli altri media presenti la vittoria di questa sera contro il Cagliari, facendo un punto anche sulle trattative di mercato. Queste le sue dichiarazioni: "Bella partita, una delle vittorie migliori. Anche contro Atalanta e Milan avevamo fatto bene. Grande Toro stasera, il Cagliari ha fatto un tiro in porta e forse neanche quello. Avremmo potuto fare altri tre gol...".

Su Karamoh: "Karamoh ha preso una traversa. Sta facendo molto bene, dando un grande contributo alla squadra sia in fase difensiva che offensiva. Bisogna rinnovargli il contratto? Sì sì, sta facendo bene. Sono contento. Anche Vlasic ha fatto un'ottima gara stasera, si è visto fin dal suo primo tocco di palla".

Sul mercato: "Voglio fare, chiaramente devi fare delle cose intelligenti. Ci sono tante trattative avviate, fin troppe. Ora andiamo a chiuderle. Non vogliamo aspettare l'ultimissimo giorno di mercato. L'obiettivo di oggi è fare una cosa buona per noi, che funzioni. In difesa e a centrocampo siamo registrati bene, ci vuole un attaccante. Non è banale, ma stiamo lavorando per riuscirci".

Sulle possibili uscite, come Ilic: "Non lo so, ma io non voglio far uscire nessuno".

Se Sanabria resta: "Sì, Sanabria ha sempre fatto bene con noi. È un attaccante di qualità, che fece un campionato da 12 gol. Quando va in Nazionale fa sempre gol. Oggi non sta giocando, ma ha giocato prima e rigiocherà".