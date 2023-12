Torino, Cairo verso l'Atalanta: "Buongiorno felice di restare e io felicissimo di averlo tenuto"

Nel corso del suo intervento a Radio Sportiva, il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato anche di Alessandro Buongiorno, difensore che la scorsa estate è stato vicinissimo al trasferimento all'Atalanta salvo poi decidere di restare in granata:

"E' stato felice di restare con noi... Sta facendo molto bene, ha fatto anche una grande partita in Nazionale. Sono felicissimo di averlo tenuto, è un ottimo giocatore e un ragazzo per bene", il pensiero del numero uno del Toro in risposta ad una domanda di avvicinamento alla sfida di lunedì sera proprio contro la Dea.