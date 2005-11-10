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Il Torino cambia il team manager: dall'1 luglio Gazzi succederà ad Andreini

Il Torino cambia il team manager: dall'1 luglio Gazzi succederà ad Andreini TUTTOmercatoWEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Alessio Del Lungo
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Alessio Del Lungo
Oggi alle 12:10Serie A

Come vi avevamo anticipato, Alessandro Gazzi sarà il nuovo team manager del Torino. A renderlo noto è il club granata, che lo ha comunicato sul proprio sito ufficiale: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare che dal 1° luglio 2026 Alessandro Gazzi sarà il nuovo Team Manager della prima squadra. Gazzi è nato a Feltre (provincia di Belluno) il 28 gennaio 1983. Cresciuto calcisticamente nel Treviso e nella Lazio, con la formazione veneta ha debuttato in Serie B nella stagione 2000-2001.

In carriera ha indossato anche le maglie di Viterbese, Bari, Reggina, Siena, Torino, Palermo e Alessandria. Al Toro dal 2012 al 2016, si è particolarmente distinto per abnegazione e dedizione alla causa. Per lui, un totale di 104 presenze e tre gol in granata tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Terminata la carriera da calciatore ha svolto il ruolo di vice allenatore e collaboratore tecnico all'Alessandria, alla Feralpisalò e al Sudtirol.

È tornato anche al Torino nelle vesti di vice allenatore dell'under 17 nella stagione 2022-'23. Gazzi rileverà il ruolo e le mansioni di Alessandro Andreini, cui va il saluto e il ringraziamento della Società per il proficuo lavoro svolto in questi due anni. Tutto il Torino Football Club riaccoglie Gazzi con un caloroso: 'Bentornato! Buon lavoro, Sempre Forza Toro!'".

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