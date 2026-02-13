Gazzi: "Incuriosito da Obrador, Kulenovic scelta azzeccata. Il Torino ha trovato la quadra"

Alessandro Gazzi ha deciso di vivere a Torino dopo la carriera da calciatore e ovviamente è rimasto tifoso dei granata, che segue ancora con grande interesse. Intervistato dall'edizione locale del Corriere della Sera, ha parlato del lavoro di Marco Baroni, spiegando come l'inizio sia stato complicato, ma ora sia in ripresa: "La squadra ha valore, deve trovare equilibrio e continuità. Mi sembra sia stata trovata una quadra nelle ultime partite".

Tra i giocatori presenti in rosa a Gazzi piace particolarmente Vlasic, anche e soprattutto per l'atteggiamento da leader che ha: "Andare in trasferta a Firenze anche se squalificato non è da tutti". Elogi pure per Casadei, in cui rivede qualcosa di Benassi, ma con più fisico e ottimi tempi di inserimento, come quelli di McTominay: "Preciso, sto estremizzando un po' il paragone".

Infine non poteva non parlare del mercato, che con l'inserimento di Petrachi all'interno dell'organigramma non è stato così deludente e ha portato forze fresche per provare a raggiungere la salvezza: "Sono incuriosito da Obrador, si è inserito bene prima dell'infortunio. E anche Kulenovic può essere una scelta azzeccata: hanno potenzialità interessanti".