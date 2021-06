Torino, cena in centro con gli agenti di Messias ma l'affare è in salita

vedi letture

Ieri sera i dirigenti del Crotone e alcuni uomini dell'entourage di Junior Messias, hanno cenato a Torino con i dirigenti del Toro per parlare del futuro dell'attaccante, da sempre molto legato alla città che lo ha accolto in Italia. Non è una strada semplice da percorrere perché i club che sono in fila per il brasiliano sono molti, ma la questione sentimentale potrebbe essere un'arma importante per il club di Cairo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.