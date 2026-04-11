Torino, D'Aversa conferma che il Verona lo aveva cercato: "C'è stato un incontro"

Nel corso della conferenza stampa che ha seguito la sfida vinta contro il Verona il tecnico del Torino, Roberto D'Aversa, ha parlato di quando i gialloblu hanno provato a prenderlo, dopo l'esonero di Paolo Zanetti.

Cosa l'ha spinta a rifiutare l'offerta di Sogliano per andare al Verona?

"Assolutamente nulla. Quando c'è stato un incontro, il Verona ha fatto dei risultati... Non c'è stato un declino sul fatto di decidere se andare o meno a Verona. Mi dispiace per il club, che è un club molto importante e con una tifoseria molto importante, mi auguro che, se non dovesse finire bene, potesse tornare subito in A: ha una storia tale ed una tifoseria tale per ritornare in A".

Casadei sta completando il suo percorso?

"Per lui non era semplice oggi, partiva dall'inizio dopo due mesi. Faccio una battuta: in realtà ha iniziato nel secondo tempo...Ma era normale che dovesse ritrovare il ritmo gara, lo abbiamo spostato da destra a sinistra e ha risolto la partita. Lui ti fa uscire dalla pressione avversaria e sa fare gol, un centrocampista come lui deve arrabbiarsi se con un nuovo tecnico gioca solo dopo due mesi. E' un ragazzo giovane, ha il tempo per crescere e consacrarsi".

Ha una media di due punti a gara: cosa c'è dentro?

"Sicuramente non voli pindarici...Oggi era uno scontro salvezza, ragionare su una media Champions non deve farci sentire appagati. Siamo legati ai risultati, basta poco per rovinare le cose belle o magari per uscire da situazioni drammatiche. Ai ragazzi ho ricordato quando sono arrivati, tutti erano sotto un treno e non era semplice uscirne: deve far capire che ci sono valori importanti e vengono fuori se si lavora sempre al massimo. E serve l'ambizione: Vlasic, Simeone, Adams e tanti altri devono avere l'ambizione di riportare il Toro dove è giusto che stia. Facciamo sport per lavoro, quando siamo piccoli viviamo per arrivare a questi momenti. Dobbiamo ritenerci fortunati. Dedico la vittoria alla famiglia di Ismael: ho tre figli, non oso immaginare cosa si provi a perdere un figlio di 8 anni...".