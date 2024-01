Torino, dalla Turchia: pista calda per Angelino. L'ex City è in uscita dal Galatasaray

Possibile futuro in Italia per Angelino, terzino sinistro di proprietà del Lipsia ma in prestito al Galatasaray. Secondo il portale turco Sporx il giocatore è infatti diventato un obiettivo di mercato del Torino che già nei prossimi giorni potrebbe trovare gli accordi per il suo arrivo alla corte di Ivan Juric.

Il Galatasaray ha deciso di non riscattarlo dal club tedesco e per farlo dovrà di fatto rinunciarci a stretto giro di posta. Questo perché nell'accordo fra le due società è presente un obbligo di riscatto in favore dei turchi al raggiungimento della 20^ presenza con la maglia giallorossa. Ad oggi, Angelino è a quota 19 presenze, quindi una ulteriore apparizione farebbe automaticamente scattare il riscatto per 6 milioni di euro.

Da qui la scelta del Gala, che ha chiesto al giocatore e al suo entourage di trovare una nuova sistemazione entro la fine del mercato di gennaio: nelle scorse ore era stata avviata una trattativa con l'Ajax, che però ha visto la fumata nera. Quindi ecco l'ipotesi Torino, pista che secondo il portale in questione è particolarmente calda: classe '97 prodotto del settore giovanile del Manchester City, lo spagnolo ha messo a referto anche un gol e un assist nelle 19 presenze stagionali spalmate fra Super Lig e Champions League.