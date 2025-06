Ufficiale Torino, ecco l'annuncio: Paolo Vanoli non è più l'allenatore granata

La notizia era nell'aria da giorni, ora c'è anche l'ufficialità: Paolo Vanoli non è più l'allenatore del Torino. La società granata, in questi minuti, ha infatti annunciato la separazione dall'allenatore dopo una sola stagione insieme. Sulla panchina granata, il classe '72 ha messo insieme un totale di 40 presenze con 11 vittorie, 14 pareggi e 15 sconfitte. In campionato il Torino ha chiuso all'11° posto a 44 punti, gli stessi dell'Udinese.

"Il Torino Football Club e il tecnico Paolo Vanoli non proseguiranno insieme nel prossimo campionato. La Società desidera ringraziare Vanoli e il suo gruppo di lavoro per l'impegno e la dedizione dimostrati in questa stagione in granata e augura loro il meglio nel prossimo futuro".

Per il futuro, tutto è oramai apparecchiato per l'arrivo sulla panchina granata di Marco Baroni, ex allenatore della Lazio che ha chiuso nei giorni scorsi la propria esperienza biancoceleste, lasciando la panchina del club romano a Maurizio Sarri. Per Baroni è già pronto un contratto biennale col Torino. Per quanto riguarda Vanoli, invece, il futuro è ancora avvolto da dubbi, con l'ex allenatore del Venezia che nelle ultime ore è stato accostato alla panchina del Cagliari (che però sembra convinto di puntare sulla soluzione interna Pisacane) e a quella del Pisa sempre più vicino all'addio con Filippo Inzaghi.