Torino, il tecnico dell'Union Berlino tenta Gosens: e i granata pensano a Borna Sosa

Prosegue la ricerca da parte del Torino di un esterno mancino. Mentre Paolo Vanoli è concentrato insieme alla squadra per il match di Coppa Italia previsto oggi alle 21.15 contro il Cosenza, il direttore sportivo Davide Vagnati sta cercando di chiudere per un nuovo tassello da regalare al suo allenatore. Il casting per quanto riguarda l'elemento che dovrà coprire la fascia è sempre aperto ma in cima alla lista dei desideri resta l'ex Atalanta e Inter Robin Gosens.

Dubbio Gosens

Proseguono senza sosta i contatti per arrivare al calciatore tedesco di proprietà dell’Union Berlino ma per il momento la situazione non si sblocca. A frenare il tutto è stato il tecnico della formazione della capitale Bo Svenson che, quando tutto sembrava atto con un triennale da 1,7 milioni di euro a stagione e 9 milioni per il prestito con obbligo di riscatto, è intervenuto. Il giocatore, certo, vuole tornare in Italia ma sarebbe anche allettato dalla proposta dell’allenatore.

Idea Borna Sosa

La formazione granata allora non vuole farsi trovare impreparata. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport potrebbero salire le quotazioni di Borna Sosa, giocatore croato di proprietà dell’Ajax. Il club olandese ha valutato il suo calciatore, in rosa dal 2023, sui 7 milioni di euro, quindi due in meno rispetto a Gosens.