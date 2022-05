Torino, in estate sarà rivoluzione tra i pali: Cragno obiettivo numero uno, alternativa Meret

Alessio Cragno è in cima alla lista dei desideri del Torino. Come riporta Tuttosport, la possibile retrocessione dei sardi potrebbe cambiare i progetti di Giulini, anche se servirà un investimento importante. L'alternativa è Alex Meret, mentre i due attuali portieri (Berisha e Milinkovic-Savic) potrebbero andare via. Come secondo si punta a Gabriel del Lecce, un rinforzo di esperienza a parametro zero.