Ufficiale Torino, innesto per le giovanili: dall'Espanyol arriva Manuel Carrascosa Moreno

vedi letture

Il Torino ha depositato in Lega il contratto di Manuel Carrascosa Moreno. Si tratta di un innesto per il settore giovanile: classe 2008, è un difensore che arriva a titolo definitivo dall'Espanyol.

Dopo la vittoria contro l'Atalanta, così si è espresso l'allenatore del Torino Paolo Vanoli sul calciomercato granata e non solo: "Quanto le manca in difesa? Cosa si aspetta? E' da quando sono arrivato che il club e il direttore sanno dove bisogna intervenire. Sono franco e diretto, ma ho pazienza. Ha parlato con Cairo? Sono chiaro e franco. Apro e chiudo parentesi, fine. Guardo avanti. Il direttore ci è sempre stato vicino, non ho nessun problema".

E ancora sulla partita: "Faccio i complimenti ai ragazzi, hanno messo qualcosa di importante confermando la prestazione di Milano. Siamo ad agosto e a San Siro siamo calati, ora abbiamo messo più benzina e abbiamo messo un altro tassello alle nostre idee di calcio. Allo stadio c'era un'atmosfera importante, non solo per me. E' stato bello anche per i giocatori, i tifosi sono il dodicesimo uomo. Con umiltà e tirando fuori il dna del Toro, possiamo accendere i nostri tifosi. Questo gruppo ha sempre dimostrato di voler fare qualcosa di importante. Ho un gruppo fantastico, dobbiamo crescere. Quando ho parlato di mediocrità, lo dico da parte di tutti: dobbiamo passare dai sacrifici".