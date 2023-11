Torino, Juric depotenziato e lo spogliatoio lo sa: l'azzardo di Cairo non ha pagato

L'eliminazione dalla Coppa Italia contro il Frosinone è stata solo la ciliegina sulla torta di un Torino che in questo inizio di stagione ha deluso. Solo un dodicesimo posto in classifica, problemi di gioco, una piazza delusa e un campionato che sembra ormai destinato ad un prosieguo nella mediocrità della metà della graduatoria. In casa Torino l'ambiente non è dei più sereni come racconta Tuttosport: tra chi guarda già al mercato come Radonjic a chi invece vive un periodo involutivo come Vlasic, o chi non si esprime al suo massimo (Ilic, Sanabria, Karamoh). Tante scollature.

Il caso Juric: tecnico depotenziato, a giugno sarà addio

Non ha pagato, come scrive il quotidiano, la scelta di Urbano Cairo proseguire la stagione con un tecnico in scadenza di contratto. Ivan Juric pare essere un allenatore depotenziato, con meno autorevolezza, e lo spogliatoio ne è ben consapevole. Il grande azzardo del presidente dei granata non ha avuto i suoi frutti e il Torino si trova ora ad un quarto di stagione a galleggiare a metà classifica.