Kostic, è fatta! Firma un contratto biennale con il PSV Eindhoven
Filip Kostic, svincolato dalla Juventus dal 30 giugno, è in chiusura con il PSV Eindhoven: biennale in arrivo, superata la concorrenza dell'AEK Atene
È in chiusura l'operazione per l'approdo di Filip Kostic al PSV Eindhoven. L'esterno serbo è attualmente svincolato dopo l'ultima stagione con la maglia della Juventus: il suo contratto con i bianconeri è scaduto lo scorso 30 giugno.
Superata la concorrenza dell'AEK Atene
Kostic, riporta SkySport, era seguito fortemente anche dall'AEK Atene, ma il pressing del PSV ha prevalso e ora il giocatore ha preso la sua decisione. Il trasferimento in Olanda si concretizzerà con un contratto biennale, che legherà l'esterno serbo al club neerlandese per le prossime due stagioni.
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