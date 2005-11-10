Kostic, è fatta! Firma un contratto biennale con il PSV Eindhoven

Filip Kostic, svincolato dalla Juventus dal 30 giugno, è in chiusura con il PSV Eindhoven: biennale in arrivo, superata la concorrenza dell'AEK Atene

È in chiusura l'operazione per l'approdo di Filip Kostic al PSV Eindhoven. L'esterno serbo è attualmente svincolato dopo l'ultima stagione con la maglia della Juventus: il suo contratto con i bianconeri è scaduto lo scorso 30 giugno.

Superata la concorrenza dell'AEK Atene

Kostic, riporta SkySport, era seguito fortemente anche dall'AEK Atene, ma il pressing del PSV ha prevalso e ora il giocatore ha preso la sua decisione. Il trasferimento in Olanda si concretizzerà con un contratto biennale, che legherà l'esterno serbo al club neerlandese per le prossime due stagioni.