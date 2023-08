Torino, Juric: "Divario enorme, c'è poco da salvare. Milan nettamente superiore"

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa 4-1 contro il Milan: "C'è stato un divario enorme, una differenza netta in tutti i sensi, sia individuale che di squadra. C'è poco da salvare: il Milan è stato nettamente superiore a noi".

Serve un rinforzo in attacco?

"Quando si fanno partite così, ci si concentra sulla squadra e sulle cose che non sono state fatte bene. Sono concentrato sui miei ragazzi, non sul mercato".

Si sente cambiato rispetto agli scorsi anni?

"Non so cosa rispondere. Oggi posso dire che è stata la peggior partita da quando sono qui: si è visto tanto divario, l'anno scorso eravamo riusciti a battere il Milan due volte... La squadra mi ha dato una sensazione molto negativa: non siamo riusciti a giocare bene e neanche a difendere adeguatamente, è venuto fuori un prodotto davvero brutto".

Riesci a darti una spiegazione su quanto accaduto?

"Devo ragionare bene. Abbiamo sofferto alcuni giocatori nettamente più forti, devo essere calmo e sereno e rivedere la partita nei prossimi giorni. Per la prima volta da due anni a questa parte, la sensazione è altamente negativa"

Si può pensare ad un cambio di sistema di gioco?

"Ci posso pensare. Se non riesci a reggere minimamente certe situazioni, pensi a tutto. Dobbiamo ragionare su varie cose".