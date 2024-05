Torino, Juric: "Orgoglioso dei nostri tre azzurri. Domani manca Rodriguez, problema alla caviglia"

vedi letture

Un Torino da Nazionale. Nella conferenza stampa prima della partita contro l'Atalanta, la sua ultima da allenatore granata, Ivan Juric ha parlato delle chiamate di Bellanova, Buongiorno e Ricci, tutti e tre pre-convocati dal ct Luciano Spalletti in vista degli Europei: "Soddisfazione e orgoglio, hanno tante possibilità di andare. Era tanto tempo che non capitava che tre giocatori del Toro andassero all'Europeo, dovremo essere tutti orgogliosi".

Juric ha poi fatto il punto sulle condizioni della squadra: "Manca Rodriguez, non può giocare dall'inizio per un problema alla caviglia. Ma lo porto, vedremo se servirà a gara in corso. Formazione è la stessa del Milan, sono rimasto soddisfatto di tutti. Vorrei ripetere la stessa squadra togliendo Rodriguez".

Può giocare chi ha avuto meno spazio? "Facciamo la partita della vita, non ci penso nemmeno a fare queste valutazioni. Non è una passeggiata"

Qual è l'obiettivo di domani? "L'obiettivo è vincere, ce lo siamo prefissati. Contro il Milan grande prestazione sotto tutti i punti di vista, vogliamo ripeterci e vedere cosa capita con la Fiorentina"

La conferenza stampa di Juric