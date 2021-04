Torino-Juventus, lo squillo di Chiesa e la risposta di Sanabria: all'Olimpico è 1-1 all'intervallo

Un derby piuttosto acceso. Un inizio sprint della Juventus e poi la risposta del Torino, che meritatamente ha trovato il gol del pareggio. E' finita 1-1 la prima frazione di Torino-Juventus, derby della Mole valido per la 29esima giornata di Serie A.

A decidere il primo tempo il gol di Federico Chiesa dopo 13 minuti e il colpo di testa vincente di Antonio Sanabria, che ha realizzato il pari al 27esimo.

Un 5-3-2 più che un 3-4-1-2 quello utilizzato fin qui da Davide Nicola, col suo Torino che in avvio di match ha subito soprattutto le discese di Federico Chiesa. Dopo 5 minuti, l'ex Fiorentina tutto solo nell'area avversaria non è riuscito a centrare lo specchio della porta. Dopo 13, ha trovato il gol del momentaneo vantaggio: scambio in velocità con Alvaro Morata e conclusione vincente da posizione defilata, finita sotto le gambe di Sirigu.

In difficoltà in fase di non possesso, il Torino già nei primi minuti non è stato a guardare e al sesto s'è affacciato dalle parti di Szczesny. Proprio l'ex centrocampista dell'Udinese, tra i migliori di questa prima frazione, è stato il grande protagonista della rete del pareggio: potente ma centrale, il suo tiro al 27esimo non è stato trattenuto da Szczesny permettendo così a Sanabria di avventarsi sul pallone e di ristabilire il risultato di parità.

Buon ritmo anche dopo il pareggio granata. Le due squadre hanno continuato a sfidarsi a viso aperto e Morata quasi allo scadere ha testato i riflessi di Sirigu. Ma è 1-1 all'intervallo: il derby della Mole si deciderà nella ripresa.

