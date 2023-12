Torino, Linetty: "Vogliamo vincere sempre, oggi siamo riusciti a tenere il risultato"

Al termine di Torino-Empoli, il centrocampista granata Karol Linetty è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sfida: "Quagliarella quando è arrivato alla Sampdoria mi faceva vedere con le dita dove dovevo correre, perché ero giovane e non capivo bene… - ha detto rispondendo all'ex attaccante che stasera era presente in studio -. Fabio è una bravissima persona, spero che ci vedremo presto":

Sono queste le partite che vi possono permettere di puntare in alto?

"Vogliamo sempre vincere, col Frosinone non ci siamo riusciti. Ma non prendiamo mai gol e davanti le situazioni le creiamo. L’Empoli hanno giovani di talento, sono forti, ma siamo riusciti a tenere il risultato”.

Quanto sono importanti gli inserimenti dei centrocampisti, come te e Vlasic?

"Quando giochiamo con due attaccanti si vede che ci muoviamo bene e ci troviamo bene. Si vede sul campo”.