Torino, missione olandese per Vagnati: piace l'esterno sinistro Wijndal dell'Ajax

vedi letture

Missione olandese per Davide Vagnati. Il direttore sportivo del Torino sta già pensando alla prossima finestra invernale di trattative. Gennaio non è poi così lontano. E’ vero che manca un mese e mezzo al via ufficiale del mercato ma, specialmente in casa granata, i primi nomi iniziano a circolare. Dopo un inizio di stagione importante con risultati positivi, la squadra di Paolo Vanoli è incappata in una serie negativa e soprattutto ha perso elementi importanti per infortuni. Motivo per cui si iniziano a sondare i profili che potrebbero fare il caso del tecnico ex Venezia per la seconda parte di stagione.

Occhi su Wijndal

Il reparto che andrà maggiormente rinforzato sarà quello della difesa. Borna Sosa e Pedersen non hanno fatto dimenticare Bellanova che invece sta facendo benissimo con la maglia dell’Atalanta. Ed è proprio sulla corsia di sinistra che potrebbe operare visto che fra i giocatori monitorati, riporta l’edizione odierna de La Stampa, ci sarebbe Owen Wijndal.

Solo quattro presenze in stagione

Esterno mancino classe 1999 di proprietà dell’Ajax, Wijndal andrà in scadenza di contratto fra due anni e mezzo nel 2027. In stagione ha collezionato solo quattro presenze fra campionato ed Europa League e l’intenzione del Toro sarebbe quella di aprire una trattativa con i biancorossi.