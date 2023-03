Torino-Napoli, le formazioni: Gravillon e Vlasic dal 1', Mathias Olivera al posto di Mario Rui

Sono ufficiali le formazioni di Torino e Napoli per la gara in programma alle ore 15 allo Stadio Olimpico Grande Torino, valida per il 27° turno di Serie A. Questi i due undici nel dettaglio:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Rodriguez; Singo, Ricci, Linetty, Vojvoda; Radonjic, Vlasic; Sanabria. Allenatore: Juric.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.