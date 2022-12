Torino, nel mirino c'è Parisi ma l'Empoli pone sempre la stessa condizione

Tante pretendenti sul conto di Fabiano Parisi, che negli ultimi tempi è entrato anche nel mirino del Torino, alla costante ricerca di un esterno di piede mancino da consegnare a Juric a gennaio. Il problema con l’Empoli è che, a differenza di quanto accaduto con Ricci, i toscani non sono particolarmente intenzionati a far partire Parisi in inverno, ponendo come condizione quella di lasciarlo in prestito fino al termine della stagione. Da capire come si porranno i granata in merito, che dovranno battere la concorrenza di altre grandi squadre come i cugini della Juventus, l’Inter, il Napoli e la Fiorentina.