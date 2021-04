Torino, Nicola: "Rispetto la Juventus ma non siamo inferiori. Può accadere di tutto"

Il momento no della Juventus è un'occasione per il Torino? Ne ha parlato oggi Davide Nicola, tecnico granata, nella conferenza stampa di vigilia del derby della Mole. "Ho rispetto per gli avversari, è un valore fondamentale. E loro nel corso degli anni hanno dimostrato grandi qualità. Se sono primi, terzi o quarti si sono consolidati nel tempo: tu scendi sempre in campo per vincere. E’ giusto non sentirsi inferiori, non siamo inferiori: se lo siamo, lo siamo stati per il percorso. I punti determinano qualità espresse, in singola partita può avvenire di tutto. E noi lo cerchiamo in ogni gara".