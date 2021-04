Torino, Nicola: "Vittoria frutto dei giocatori che sono partiti dal 1' e che sono subentrati"

Al termine del match vinto contro l'Udinese, il tecnico granata Davide Nicola ha parlato ai microfoni di Torino Channel: "E' stata una partita molto complicata dal punto di vista tecnico-tattico perchè abbiamo incontrato una squadra forte fisicamente e con qualità, perchè ha dei giocatori importanti. I ragazzi non hanno messo in campo solo motivazione ma hanno messo la capacità di lettura dello spazio e una lettura tecnico-tattica che non era facile. Dopo cinque partite siamo tornati a non prendere gol, siamo stati attenti a partire dalle punte. Credo che oggi Belotti e Sanabria siano stati, insieme ai tre difensori, i giocatori che hanno portato più pressione ed è la dimostrazione che la vittoria è frutto dei giocatori che sono partiti e che sono subentrati perchè hanno mantenuto un livello di attenzione elevato. E' chiaro poi che le vittorie non hanno sempre solo cose positive, così vale per le sconfitte quando tutto non è da buttare. Forse nel primo tempo negli ultimi quindi minuti non abbiamo avuto il baricentro di pressione adeguando, pensavamo di difenderci meglio magari creando densità e arretrando pericolosamente. Quando questa squadra, secondo me, ha un giusto baricentro per portare la pressione ma deve poter mantenere sempre quello".