Torino, niente intervento per Schuurs ma il rientro non ha ancora una data

vedi letture

Niente intervento chirurgico, avanti con la terapia conservativa. È questo quanto emerso dal consulto di Londra in merito al recupero dal problema al ginocchio per Per Schuurs, difensore olandese del Torino infortunatosi lo scorso autunno quando fu evidenziata la lesione del legamento crociato, con conseguente primo intervento chirurgico.

Avanti, dunque, con la riabilitazione nelle palestre del 'Filadelfia', ma sui tempi di rientro è difficile ancora fare ipotesi. Tanto che, scrive Tuttosport l'ex Ajax possa essere per il nuovo tecnico Paolo Vanoli un primo colpo per il mercato di gennaio più che una certezza per il presente della formazione granata.

Schuurs (24) è arrivato al Toro nell'estate 2022 mettendo finora a referto 43 presenze e due gol. In precedenza il ragazzo di Nieuwstadt ha vestito per 95 volte la maglia dell'Ajax (3 i gol) e 60 quella del Fortuna Sittard con ben 10 realizzazioni all'attivo.