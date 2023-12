Torino, nome nuovo per l'attacco in vista di gennaio: occhi su Armando Broja del Chelsea

Il Torino, scrive quest'oggi Tuttosport, proverà a vendere Nemanja Radonjic già nel mercato di gennaio, dopo l'ennesimo scontro fra il serbo ed il tecnico Ivan Juric. L'uscita dell'ex OM potrebbe portare poi i granata ad intervenire sul mercato nel reparto offensivo e per il quotidiano l'ultimo profilo seguito dagli uomini mercato è quello di Armando Broja, centravanti del Chelsea.

L'incastro potrebbe verificarsi soprattutto se il Genoa decidesse di affondare il colpo per riprendere Pietro Pellegri, a quel punto il Toro avrebbe spazio per il 22enne dei Blues che in passato è stato seguito anche da Inter e Milan. In questa stagione con i londinesi il classe 2001 ha messo insieme 6 presenze per un totale di 152 minuti in Premier League, con all'attivo un gol e un assist.