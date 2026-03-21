Torino, nuova contestazione anti-Cairo: cori e striscioni dei tifosi sotto la sede di RCS a Milano
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Nuova contestazione all'indirizzo del presidente granata Urbano Cairo. Numerosi tifosi del gruppo Torino Hooligans, approfittando della sfida Milan-Torino in programma oggi alle ore 18, si sono infatti recati sotto la sede di RCS a Milano per contestare il numero uno del club.
Striscioni e cori contro Cairo da parte della tifoseria del Toro. Da "L'orologio di Urbano... fa tic-tac" a "Tempo scaduto", i messaggi esposti sotto la suddetta sede.
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