Torino, oggi infermeria protagonista: attesa per gli esiti di Belotti, Djidji, Buongiono e Singo

vedi letture

Giornata di verdetti per il Torino. Nelle prossime ore in casa granata, infatti, arriveranno nuove indicazioni per quanto riguarda l'entità degli infortuni occorsi ad alcuni giocatori. Primo su tutti Andrea Belotti.

Come riporta La Gazzetta dello Sport per il capitano dovrà essere valutata la lesione muscolare alla coscia che comunque lo terrà fuori fino al prossimo anno. Sempre in queste ore dovranno arrivare aggiornamenti anche su Djidji, Buongiorno e Singo. Il primo dovrebbe saltare le prossime due gare contro Empoli e Cagliari, mentre il giovane centrale e il laterale dovrebbero esserci contro i toscani.