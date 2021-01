Torino, Segre tolto dal mercato in accordo con Giampaolo: ora si riparla di rinnovo

Il Torino ha deciso di togliere dal mercato Jacopo Segre in accordo col tecnico Giampaolo e in vista della ormai prossima cessione di Meité al Milan. Non solo. I granata ora sono pronti a tornare a parlare di rinnovo, trattativa che si era interrotta in autunno e che ora riprenderà con l'obiettivo di far firmare il ragazzo fino al 2025 con adeguamento dell'ingaggio meritato dopo il rendimento in prima squadra. A riportarlo è Tuttosport.