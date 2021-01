Torino, sondaggio per Bourabia ma la richiesta del Sassuolo ha bloccato tutto sul nascere

Il Torino ha provato a sondare il terreno per Bourabia del Sassuolo ma la richiesta del club neroverde per lasciar partire il centrocampista ha bloccato la trattativa sul nascere. Una richiesta alta dovuta anche alla volontà da parte del club emiliano di non cedere il giocatore, considerato importante per i progetti futuri del club della famiglia Squinzi. A riportarlo è Tuttosport.