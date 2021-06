Torino, sondaggio per Dawidowicz del Verona. I costi però al momento frenano la trattativa

Continuano le riflessioni di mercato in casa Torino, col club granata - riporta Sky Sport - che ha pensato in queste ore a Pawel Dawidowicz. Il polacco del Verona interessa e c'è stato un sondaggio per capire la fattibilità di un eventuale trasferimento. I costi dell'operazione, però, sono alti e al momento il Toro non ha approfondito.