Torino, un'idea per la corsia sinistra: occhi su Welington del San Paolo

vedi letture

Il Torino è già a caccia di possibili rinforzi che possano aggiungere qualità e soluzioni alla rosa a disposizione del nuovo tecnico Paolo Vanoli. Secondo Sky Sport il dt Davide Vagnati ha messo gli occhi e avviato i contatti per Welington, esterno mancino di proprietà del San Paolo che può giocare a tutta fascia e che garantisce spinta e proiezioni offensive costanti.

Terzino di spinta classe 2001, il brasiliano è da tempo nei radar dell'uomo mercato granata e proprio questo interesse datato nel tempo potrebbe risultare decisivo nell'operazione col club paulista. Sul giocatore infatti c'è anche il Southampton in Inghilterra, ma secondo l'emittente il Torino è al momento meglio posizionato nella corsa al giocatore.

In passato seguito anche dal Bologna, per affondare il colpo però il Torino dovrà prima effettuare una cessione, magari proprio nel ruolo con l'uscita di uno fra Vojvoda e Lazaro. A quel punto tutti i tasselli del puzzle saranno al loro posto per far partire l'assalto. Il contratto in scadenza nel dicembre di quest'anno potrebbe facilitare la trattativa dal punto di vista economico, visto che il San Paolo non potrà avere particolare forza economica. Nell'ultima stagione il brasiliano ha giocato un totale di 27 partite con un assist all'attivo.