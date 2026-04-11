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Torino-Verona 2-1, le pagelle: Casadei e Simeone glaciali, crolla Edmundsson

Torino-Verona 2-1, le pagelle: Casadei e Simeone glaciali, crolla Edmundsson TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:20Serie A
Christian Sgura

RISULTATO FINALE DEL MATCH: TORINO-VERONA 2-1.

TORINO

Paleari 6 - Nel primo tempo per poco una sua uscita errata rischia di costare la rete, ma la traversa lo grazia sul colpo di testa di Gagliardini. Incolpevole sul gol di Bowie e attento nelle altre occasioni.

Coco 6 - Non rischia particolarmente da quella parte nel primo tempo, nella ripresa invece con l'ingresso di Orban le cose cambiano e D'Aversa sceglie di sostituirlo. Dal 67' Marianucci 6 - Dà una mano alla sua difesa, con attenzione e concedendo poco.

Ismajli 5 - Dopo un buon avvio viene sovrastato diverse volte da Bowie, in particolare in occasione della rete dello stesso attaccante scozzese. Rimedia anche un cartellino giallo che lo costringerà a saltare la prossima sfida contro la Cremonese.

Ebosse 6 - Attento sulle avanzate avversarie, seppur con qualche affanno. Nel secondo tempo riesce a gestire molto meglio le azioni offensive dei gialloblù. Dall'84' Maripan S.V.

Pedersen 6,5 - È suo l'assist di testa per il vantaggio iniziale firmato da Simeone e avvia anche l'azione che porta al 2-1. Da quella parte Belghali gli lascia tantissimo spazio e lui ringrazia.

Casadei 7 - Scelto dal 1' in mediana, risponde presente con una grande prestazione impreziosita dal gol che vale il 2-1 dei granata e che li porta alla vittoria.

Gineitis 6 - È l'ago della bilancia del centrocampo del Torino e detta il ritmo del gioco dei padroni di casa con i tempi giusti. Buona prova la sua. Dal 74' Prati S.V.

Obrador 6,5 - Primo tempo timido, poi nella ripresa si scatena: un assist per il gol di Casadei e un altro fantastico per la rete poi annullata a Che Adams. Dall'84 Biraghi S.V.

Vlasic 6 - Quando ha il pallone tra i piedi dà sempre l'impressione di poter essere pericoloso, oggi non trova la via del gol o dell'assist, ma è sempre fondamentale nella trama offensiva del Torino.

Simeone 7 - Ci mette pochissimo il Cholito a sbloccare la gara realizzando il più classico del gol degli ex: mette a sedere Edmundsson e batte Montipò con un bel destro. Sfiora in almeno altre due occasioni la doppietta personale.

Adams 6 - Dopo la rete importantissima siglata a Pisa ci prova anche oggi svariate volte, ma senza successo. Gli viene annullato un gol di testa molto bello. Dal 74' Kulenovic S.V.

Roberto D'Aversa 7 - La sua squadra nel primo tempo va in vantaggio, soffre e viene raggiunta. Nel secondo tempo va in vantaggio, soffre, ma l'epilogo è diverso: 3 punti fondamentali che garantiscono tranquillità ai granata. E grande lavoro fatto fin qui da parte del tecnico.

VERONA

Montipò 6 - Può farci poco sui gol di Simeone e Casadei, ma è preciso nel lancio per Bowie che porta lo scozzese a realizzare il momentaneo 1-1.

Edmundsson 4,5 - Disastroso. Simeone lo mette a sedere troppo facilmente e porta il Torino in vantaggio. Il difensore del Verona non fornisce quasi mai sicurezza al reparto arretrato. Sammarco lo sostituisce per disperazione. Dal 60' Valentini 5,5 - Anche lui garantisce tutto, tranne che tranquillità.

Nelsson 5,5 - Anche lui soffre, ma in diverse occasioni è anche il più attento dei tre interpreti difensivi. Terzetto indubbiamente in apnea quest'oggi.

Frese 5 - Concede tanto dietro e in avvio di ripresa rischia anche di combinare un disastro e per evitarlo rimedia l'ammonizione. Poco reattivo sul gol di Casadei e sovrastato da Adams sul gol poi annullato al Toro. Le cose migliori le fa vedere con il pallone tra i piedi. Dall'81 Mosquera S.V.

Oyegoke 5 - Il primo tempo lo gioca in modo attento, non concedendo mai spazio a Obrador. Nella ripresa invece accade tutto il contrario e lo spagnolo fa praticamente due assist (uno annullato) in 8 minuti. Prestazione a due facce.

Akpa Akpro 5,5 - Solita partita di grande corsa e di rottura nella zona nevralgica del campo, arriva però anche lui in ritardo sulla marcatura di Casadei al minuto 50.

Gagliardini 6 - L'ex Inter è uno dei migliori nella fila dei suoi, colpisce una traversa e in entrambe le fasi è più che presente.

Bernede 5,5 - Ha una buona occasione dopo il pareggio di Bowie, ma la spreca. Gli errori tecnici in mezzo al campo non sono pochi per il centrocampista francese. Dal 68' Bradaric 6 - Entra bene conquistando un calcio di punizione dal limite dell'area e sfiorando anche il gol.

Belghali 5 - Se Oyegoke almeno per un tempo ha coperto la propria corsia, lui la dimentica completamente: Pedersen fa quello che vuole per tutta la partita. Dall'82' Sarr S.V.

Harroui 5,5 - Sammarco sceglie lui come uomo più vicino al centravanti in questa gara, ma non ottiene risposte rassicuranti dal marocchino. Poco lucido nella maggior parte delle scelte. Dal 60' Gift Orban 6,5 - Entra e crea subito due occasioni pericolose per i suoi. La scelta di lasciarlo fuori è onestamente poco comprensibile.

Bowie 7 - Stravince il duello con Ismajli e sigla la sua seconda rete in Italia. La sua partita è molto positiva ed è decisamente il più pericoloso dei suoi.

Paolo Sammarco 5 - Il Verona ha ritrovato il gol, ma non i punti: l'Hellas ha avuto grandi fasi di reazione all'interno del match, ma anche questa volta torna a casa senza risultati. La scelta di lasciar fuori Orban desta più di qualche perplessità.

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