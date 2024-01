TMW Torino, vicino il terzino Derrick Kohn. Karamoh nel mirino del Nantes

Yann Karamoh potrebbe tornare in Francia. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Nantes sta provando a prelevare il calciatore classe '98 in uscita dal Torino. L'ex Inter nella prima parte di stagione ha trovato poco spazio: meno di duecento minuti suddivisi in undici presenze tra Serie A e Coppa Italia.

Negli ultimi giorni anche Lecce ed Empoli avevano chiesto informazioni per Karamoh ma non hanno affondato il colpo e, adesso, ecco il club francese che potrebbe avere la meglio rispetto agli altri club interessati.

Per quanto riguarda il terzino sinistro, vicino Derrick Kohn dell'Hannover, Cuiabano del Gremio resta l'alternativa, mentre al momento non sono arrivate offerte tali da convincere Brandon Soppy ad accettare l'addio.