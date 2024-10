Torino, Zapata rientrerà domani in Italia dopo l'operazione al ginocchio: il comunicato

vedi letture

Operazione al ginocchio effettuata per Duvan Zapata, attaccante del Torino che si è infortunato nella sfida contro l'Inter prima della sosta. Il colombiano, come annunciato dal club granata su Instagram, tornerà in Italia nella giornata di domani e inizierà le cure per il rientro in campo, previsto da non meno di otto mesi.

Il comunicato del Torino.

"Duván Zapata rientrerà domani a Torino e inizierà il percorso di fisioterapia, dopo l’operazione avvenuta oggi con successo. Forza Duvi".