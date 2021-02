Torna la Champions - Siviglia-Borussia Dortmund è sfida tra big d’Europa. Anche se non sembra

Riparte la massima competizione continentale. Oggi in campo Lipsia-Liverpool e Barcellona-PSG. Domani tocca alla Juve, la prossima settimana Lazio e Atalanta.

Siviglia-Borussia Dortmund di domani è probabilmente una delle sfide più belle degli ottavi della Champions League, ma allo stesso tempo anche una fra le più sottovalutate. Leggendo pronostici e commenti, infatti, nessuno o quasi indica le due squadre fra le possibili favorite alla vittoria finale. E magari sarà davvero così. Ma la storia recente racconta altro. Racconta di due club, ancor prima che due squadre, con una filosofia di lavoro ben definita e sotto molti aspetti vincente. Il Siviglia di Monchi, urge ricordarlo, ha vinto 4 delle ultime 5 edizioni dell'Europa League. Nessuno meglio degli andalusi nella storia della competizione. In Champions magari non sarà andate sempre bene, ma poco importa se alla fine della stagione riesci (quasi) sistematicamente a portarti a casa un trofeo del genere. Discorso un po' diverso per il Borussia Dortmund, il cui ultimo successo internazionale è estremamente datato ma negli ultimi 8 anni solo una volta i gialloneri sono usciti alla fase a gironi. In 7 occasioni sono arrivati alla fase ad eliminazione, con la finale persa nel 2013 contro il Bayern. Nel mezzo, però, diversi titoli vinti in patria.

Filosofie distintive - Il lavoro dei club e la filosofia riconoscibile, dicevamo. Due società che col tempo abbiamo imparato a conoscere: il Siviglia ama scovare giocatori giovani, talentuosi, spesso in cerca di rilancio dopo annate difficili o situazioni turbolente in altri club (vero Papu Gomez?). E l'Europa è stato dimostrato essere habitat naturale dei giocatori andalusi che su certi campi, quasi per illuminazione dall'alto, si accendono e rendono al 200% (vero Inter?). Il BVB è invece diventato col tempo modello di acquisto a poco e vendita a tanto. Da lì sono usciti i maggiori talenti che il calcio tedesco ha messo in luce negli ultimi anni, basti pensare a Lewandowski, Gotze, Gundogan, Hummels e via dicendo. Tutti giocatori arrivati per pochi "spiccioli" e rivenduti a peso d'oro. La stessa sorte che a breve tocchera agli Haaland, ai Sancho, ai Reyna, ai Bellingham. Il tutto ovviamente legato ai risultati, sempre o quasi al top sia in Germania che in Europa. Ancora è mancato l'ultimo step, ma perché quest'anno non può essere l'anno buono per sognare davvero?