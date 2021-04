Tra poco Milan-Genoa. Tiribocchi: "Rossoneri male in casa, oggi grande opportunità"

Il commentato tecnico di DAZN, Simone Tiribocchi, ha parlato a pochi minuti dalla discesa in campo dei giocatori di Milan e Genoa: "Solo sei vittorie in casa per il Milan, serve invertire la tendenza e approfittare di questi scontri diretti di oggi per consolidare il secondo posto. Il Genoa non è in un periodo buono ma ha grande margine sulla terzultima, di certo d'ora in poi ogni gara è fondamentale".