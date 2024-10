Tra poco Napoli-Lecce, Spinazzola e Contini out dal match per un affaticamento muscolare

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Lecce, in campo alle 15 allo stadio Maradona (tutto esaurito) nella partita valida per la 9^ giornata di Serie A. Mister Conte lascia in panchina Kvaratskhelia e Politano, nel tridente ci sono Neres e Ngonge ai lati di Lukaku. A centrocampo confermati Gilmour e McTominay. In difesa c'è Olivera e torna Meret. Tra i salentini, Gotti lancia Banda dall'inizio. Contini e Spinazzola non saranno del match per un affaticamento muscolare.

Ecco gli schieramenti ufficiali di Napoli e Lecce

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Neres, Lukaku, Ngonge. A disposizione: Turi, Caprile, Juan Jesus, Marin, Simeone, Politano, Zerbin, Mazzocchi, Kvaratskhelia, Raspadori, Folorunsho. Allenatore Conte

LECCE (4-3-3): Falcone; Pelmard, Gaspar, Baschirotto, Pierotti; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Banda. A disposizione: Früchtl, Samooja, Borbei, Rebić, Morente, Oudin, Sansone, Jean, McJannet, Pierret, Kaba. Allenatore Gotti

Arbitro: Paride Tremolada sez. di Monza

Assistenti: Alessio Tolfo sez. di Pordenone - Marco Trinchieri sez. di Milano

IV Ufficiale: Juan Luca Sacchi sez. di Macerata

VAR: Francesco Meraviglia sez. di Pistoia

AVAR: Rosario Abisso sez. di Palermo