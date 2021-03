Tra poco Parma-Inter, Marani: "Per Conte è la Juve l'avversario principale per lo Scudetto"

A breve Parma e Inter scenderanno in campo per sfidarsi nel posticipo della 25esima giornata di Serie A. Matteo Marani, ospite di Sky Sport, analizza così: "Lo Scudetto non lo conquisti in una partita, ma con la continuità e questo sta facendo la differenza nei nerazzurri. E' una squadra molto solida, la continuità che gli era mancata all'inizio. È un processo di crescita che arriva da lontano, addirittura dalle stagioni di Spalletti. Quello che ha detto Conte sulla Juve è significativo, credo che secondo lui sia ancora la Vecchia Signora l'avversario numero uno per lo Scudetto".