Tra poco Samp-Atalanta con diversi obiettivi di classifica. La situazione prima del fischio d'inizio

Alle 12.30 in campo Sampdoria-Atalanta, con differenti aspirazioni di classifica. Il ko contro il Real nell’andata degli ottavi di Champions brucia ancora per come è arrivato, ma per l’Atalanta è già tempo di tornare a concentrarsi sul campionato. I nerazzurri hanno la possibilità di agganciare in classifica la Juventus, fermata ieri dal Verona ma con ancora una partita da recuperare (contro il Napoli), scavalcando momentaneamente la Roma (impegnata nel posticipo con il Milan) e staccando la Lazio (battuta ieri dal Bologna). La Sampdoria, decima, gioca per confermare la sua posizione di classifica “tranquilla” ma soprattutto per riscattare l’ultimo ko contro la Lazio.

Questa la classifica aggiornata della Serie A dopo gli anticipi del sabato:

Inter 53

Milan 49

Juventus 46**

Roma 44

Atalanta 43

Lazio 43*

Napoli 40**

Sassuolo 35

Verona 35*

Sampdoria 30

Bologna 28*

Genoa 26

Udinese 25

Fiorentina 25

Benevento 25

Spezia 25*

Torino 20

Cagliari 15

Parma 15*

Crotone 12

* Una partita in più

** Una partita in meno